Dit is waarom sommige babynamen zo populair zijn: ‘Emma heeft dé drie kenmerken’

met video Tien miljoen euro schade tijdens oud en nieuw

Afgelopen jaarwisseling is er voor naar schatting 10 miljoen euro vernield. Volgens het Verbond van Verzekeraars is dat bedrag fors lager dan de laatste jaarwisseling voor de coronacrisis: toen moest er ongeveer 16 miljoen euro worden uitgekeerd. Vorig jaar ging het om 9 miljoen euro terwijl er een landelijk afsteekverbod was.

4 januari