Dit is waarom zoveel Nederlanders huisfeestjes bezoeken: ‘We wilden liever naar de kroeg’

Video In één dag 130 bedden meer bezet, volgens ziekenhuis­baas Ernst Kuipers is ‘piek nog niet bereikt’

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met 130 toegenomen tot 2772. Dat is de grootste stijging sinds 4 januari. Volgens ziekenhuisbaas Ernst Kuipers is ‘de piek nog niet bereikt’.

16:45