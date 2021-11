Dit is wat we weten over het verkeersdrama op de A325 waarbij oma, opa en een kind omkwamen: ‘Voor hetzelfde geld had ik ertussen gezeten’

Een drama op de snelweg A325 bij knooppunt Ressen. Een man (76) en vrouw (75) uit Duiven kwamen daar zondag om het leven bij een ernstig ongeluk. Eén van de twee kinderen die bij hen in de auto zaten, een meisje uit Nijmegen, overleed later in het ziekenhuis. Speelde een politiecontrole en urenlange file voorafgaand aan het ongeval een rol? Dit is wat we weten.