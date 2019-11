‘Dit jaar al 23.000 kilo cocaïne in Rotterdam onderschept’

De haven van Rotterdam wordt overspoeld met cocaïne. Dit jaar is er al ruim 23.000 kilo onderschept door de opsporingsdiensten, tegenover ruim 18.000 kilo vorig jaar, zo blijkt uit een inventarisatie van De Telegraaf. En dan moet de ‘smokkelpiek' nog komen, vaak wordt in de laatste twee maanden van het jaar de meeste coke ontdekt.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam geeft pas aan het eind van het jaar een overzicht, maar zegt tegen de krant zich te herkennen in de sterk groeiende cijfers. Ter vergelijking: zeven jaar geleden, in 2012, was de totale vangst nog een kleine 4000 kilo.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de haven van Rotterdam opnieuw een grote partij van 300 kilo cocaïne onderschept. De politie kwam de drugs op het spoor via een tip die bij het Team Criminele Inlichtingen was binnengekomen. Uit onderzoek bleek dat de verdachten de drugs uit een container hadden gehaald die vanuit Brazilië naar Rotterdam was gekomen. Drie mannen tussen de 22 en 28 jaar werden opgepakt.

Grote partijen

Opvallend is het grote aantal grote partijen dat is onderschept. Vijftien keer waren het partijen van meer dan 500 kilo. De grootste vangst dateert van augustus. Toen werd een lading van 3000 kilo ontdekt, verdeeld over twee partijen.