Dit jonge gezin vluchtte uit China vanwege corona, maar is nu weer terug: ‘Restaurants zitten hier vol’

Je ziet er niets van maar ‘Lazyfit­girl’ Anki heeft narcolep­sie: ‘Ik vecht voortdu­rend tegen mijn slaap’

8 januari Altijd vechten tegen slaperigheid. Het is nog veel vermoeiender dan het al klinkt. Anki Willemsen kan erover meepraten: zij heeft narcolepsie. Toen de diagnose was gesteld, zag haar alias Lazyfitgirl het licht en nu verdient ze haar brood met adviezen over voeding en leefstijl.