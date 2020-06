Dit mag allemaal vanaf vandaag weer

Coronasymp­to­men? Voortaan binnen dag getest via nieuw telefoon­num­mer

10:28 Alle Nederlanders met Covid-19-achtige klachten kunnen zich vanaf vandaag op zeer korte termijn laten testen bij een GGD in de buurt. Via een nieuw gratis landelijk telefoonnummer kan een afspraak voor de volgende dag worden gemaakt. Het nieuwe telefoonnummer 0800-1202 is zeven dagen per week tussen acht uur ‘s ochtends en acht uur ‘s avonds bereikbaar.