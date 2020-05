Dit moet je doen als je oog in oog met een wolf komt

Volgens mij heb ik een wolf gezien. Hoe herken ik het dier?

,,Het belangrijkste is dat een wolf relatief rank is en hoog op de poten staat. Dat is een groot verschil met veel herdershonden en wolfhonden. Het is soms best lastig het verschil te zien met wolfhonden, een heel ander type ras. Een wolf heeft een brede kop, de oren staan ver uit elkaar. Ze zijn driehoekig en lang met afgeronde top, maar niet heel groot. Verder zijn de oren witwollig van binnen en roodbruinig van achter. Wolfhonden hebben veel grotere oren. Spits, driehoekig, ook een slankere kop. En vaak met te veel wit, te veel contrast of ze missen juist de roodbruinige kleur. Twijfel je, dan kun je altijd een foto opsturen. Dan kunnen wij een factcheck doen.”