Dit Nederlandse bedrijf bouwt een beest van een jacht, ter waarde van 100 miljoen euro

Het is een wereld waar de superlatieven sowieso al over elkaar heen buitelen, maar in de Nederlandse jachtenbouw zet de Osse scheepswerf Heesen Yachts een nieuwe standaard.



In de grootste hal van het bedrijf wordt gewerkt aan het project Cosmos. Dat moet verreweg het grootste superjacht worden dat ooit in Oss is gebouwd. Cosmos wordt maar liefst 80,7 meter lang en wordt geheel naar wens van de klant gebouwd. En die heeft een flink wensenlijstje ingeleverd. Zo wordt het schip voorzien van een helikopterdek, zwembad, sauna, filmzaal, gastenverblijven, eetzalen, kristallen lift, beach-club en dan haalt de Cosmos ook nog een topsnelheid van bijna 30 knopen, zo'n 55 kilometer per uur.