Dit past allemaal in Cindy's tiny house: ‘Mensen vragen hoe ik het voor elkaar heb gekregen’

Ed verwarmt huis met pertroleum­ka­chel: ‘Ik krijg straks 800 euro terug van mijn gasreke­ning’

Als het in de stacaravan werkt, waarom dan niet in huis, vroeg Ed Maas zich af. Hij probeerde het en het werkt: sinds een jaar verwarmt hij zijn huurwoning in Oldenzaal met een elektrische petroleumkachel. Met de torenhoge gasprijzen een goed en goedkoop alternatief voor de gewone verwarming, vindt hij.

14:43