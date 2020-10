Dit sterrenrestaurant blijft als enige open dankzij truc: ‘Misschien mag het zo, maar ik heb als klant bedankt’

LIVE | Duitsland verbreekt besmet­tings­re­cord, Nederlan­ders bewuster over eigen gezondheid

6:45 Een dag nadat Duitsland het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in de laatste 24 uur tot dan toe registreerde, melden de autoriteiten in de Bondsrepubliek opnieuw een recordaantal nieuwe coronagevallen. En sinds de coronacrisis is 1 op de 3 Nederlanders bewuster bezig met de eigen gezondheid. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het blog van de afgelopen dagen terug.