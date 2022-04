Dit was koningsnacht: sommige steden te vol, in Apeldoorn stond ME paraat

Op het Caterplein in Apeldoorn stonden rond 23.00 uur meer dan 1500 mensen. De feestgangers kwamen onder meer af op de dj’s die vanaf drie locaties muziek draaiden. Tegen middernacht kwamen zeker drie busjes van de mobiele eenheid naar het centrum omdat het te druk was. Agenten liepen over het plein en stonden op overzichtelijke plekken.

Randstad

Bij koningsnacht in Amsterdam was het dinsdagavond laat ‘gezellig druk’, zei de politie, die volgens een woordvoerder met veel mensen op de been was in de hoofdstad.