Dit weten we tot nu toe over de aanslag in een tram in Utrecht

Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn gisteren drie personen overleden en vijf mensen gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief. Iets voor 18.30 uur gisteren kwam het bericht binnen dat hoofdverdachte Gökmen Tanis is aangehouden. Dit weten we tot nu toe over de schietpartij:

- De schietpartij vond rond 10.45 uur plaats. Kort daarna is een antiterreureenheid (contra-terrorisme, extremisme en radicalisering) naar de locatie gestuurd en zijn er verschillende trauma- en politiehelikopters naar de plek gevlogen.

- Bij de schietpartij zijn drie personen overleden en vijf mensen gewond geraakt. Tenminste drie slachtoffers werden ter plaatse gereanimeerd, zowel op straat als in de tram. De 19-jarige Roos Verschuur, medewerkster van de Kwalitaria in Vianen, en de 49-jarige Rinke Terpstra, voetbaltrainer van de Utrechtse club Desto, overleefden het schietincident niet. Ook een 28-jarige Utrechter kwam om.

- De politie maakte in de loop van de middag bekend op zoek te zijn naar de 37-jarige Gökmen Tanis. Hij is een bekende van politie en justitie. Op 4 maart van dit jaar moest hij zich nog voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak, maar hij werd eerder al vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zich moest onderwerpen aan psychologisch onderzoek. Hij werd aangehouden in een woning aan de Oudenoord in Utrecht.

- Burgemeester Van Zanen, het hoofd van de politie Midden-Nederland en de hoofdofficier van Justitie zeggen dat Gökman Tanis verdacht wordt van doodslag met terroristisch motief, dit komt mede omdat Tanis een briefje zou hebben achtergelaten waarin hij zegt namens Allah te hebben gehandeld.

- Bekenden omschrijven de 37-jarige Gökmen Tanis uit Utrecht als ‘een doorgesnoven gek, een drugsdealer en een instabiel figuur van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten’. Tanis heeft een uitgebreid strafblad en is een bekende van de politie. Een van zijn broers zou bekend zijn bij inlichtingendienst AIVD.

- De politie heeft aan de Tichelaarslaan in Utrecht een rode Renault Clio gevonden. De auto is na het schietincident gestolen en mogelijk gebruikt als vluchtauto. Vlakbij de plek waar de auto is aangetroffen heeft de politie ook een inval gedaan. Dit was in een flatwoning aan Laan van Engelswier.



- De NCTV besloot aanvankelijk het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht tot 22.00 uur te verhogen naar niveau 5 (het hoogste niveau), maar verlaagde dat na de aanhouding van de hoofdverdachte naar niveau 4.

- De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie adviseerden iedereen in Utrecht gisteren binnen te blijven. Dit advies werd rond 16.15 uur opgeheven. Alle scholen in Utrecht hielden de deuren dicht en leerlingen werden binnengehouden. Ook de Universiteit Utrecht sloot de toegang tot al haar gebouwen. Ook het openbaar vervoer in de stad lag geruime tijd stil.

- Het UMC Utrecht kreeg van veiligheidsregio GHOR het verzoek om het calamiteitenhospitaal open te stellen. Het calamiteitenhospitaal is een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het verzoek werd aan het eind van de middag ingetrokken.

- De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen reageerde eerder op de dag op de schietpartij. „Een afschuwelijk en ingrijpend incident waarbij slachtoffers zijn gevallen. Mijn gedachten gaan uit naar hen en hun naasten.” Hij zegt in nauw contact met de politie en het openbaar ministerie te staan.



- Minister-president Mark Rutte brak het coalitieoverleg af vanwege het incident. Tijdens een persconferentie zei hij dat een terroristisch motief niet wordt uitgesloten. ,,Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving, op onze tolerante en open samenleving. Mocht dit blijven, dan past maar één antwoord. En dat luidt: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit.’’

- Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageerden op de gebeurtenissen in Utrecht: ,,Het doet ons groot verdriet dat bij een aanslag in Utrecht drie mensen om het leven zijn gekomen en anderen ernstig gewond zijn geraakt. Met de slachtoffers en hun familie leven wij intens mee. Geweldsdaden als deze zijn volstrekt onacceptabel. Laten wij samen eensgezind op de bres staan voor een samenleving waarin mensen zich veilig kunnen voelen en waarin vrijheid en verdraagzaamheid de boventoon voeren. Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners die zich momenteel inzetten voor de getroffenen. In gedachten zijn wij bij de inwoners van Utrecht.”

Volledig scherm Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein zijn meerdere mensen gewond geraakt. © ANP