Dit zijn alle reacties op de coronamaatregelen: van blij tot woedend en bezorgd

Boa’s blij met maatregelen: ‘dicht’ is eenvoudig te handhaven

De vakbond BOA ACP is blij met de nieuwe coronamaatregelen. ,,Het maatregelenpakket is helder en goed uitlegbaar, op straat goed te verkopen naar mensen toe”, is de conclusie van woordvoerder Richard Gerrits.



Volledig scherm Een boa in Rotterdam. © ANP De maatregelen maken het voor boa’s op straat beter werkbaar, ook omdat het takenpakket met de sluiting van de horeca kleiner wordt. ,,De horeca gaat dicht, nu is er geen onduidelijkheid meer over of er al opgeruimd wordt of dat er nog wordt nageborreld. We vragen om duidelijke regels, dit is de duidelijkheid die we verwachten”, vat Gerrits de persconferentie kort samen. Ook is hij blij dat er gewerkt wordt aan een mondkapjesplicht.



,,De supermarkten weten denk ik goed dat ze mensen aan de deur moeten zetten die ervoor zorgen dat winkelwagens schoon zijn en er maximaal zoveel mensen binnen zijn, zoals ze eerst ook hebben gedaan”, zegt Gerrits. Wanneer de ondernemers zich daar niet aan houden, kan sluiting door handhavers volgen. ,,Zo hoort het te gaan. Iedereen die geld wil verdienen heeft daar ook zelf verantwoordelijkheid in”, stelt hij. ,,We moeten terug naar de discipline van begin maart. Vier weken streng zijn, dan kunnen we wellicht weer kerst en oud en nieuw vieren met elkaar.”

Horeca: ‘Voor veel horecaondernemers écht de genadeklap’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voorziet een golf aan faillissementen nu het kabinet heeft besloten om de horeca vier weken op slot te gooien. Zonder vergoeding van honderd procent voor alle loonkosten en vaste lasten, vallen veel horecabedrijven om, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen deze nieuwssite.



De branche roept de overheid dringend op om ondernemers financieel tegemoet te komen en per direct met aanvullingen te komen op het huidige steunpakket. ,,Deze sluiting is voor veel horecaondernemers écht de genadeklap. Ik maak me dan ook grote zorgen over het toekomstige horecalandschap”, verzucht Willemsen.

,,We hebben een plan voor slimme maatregelen ingediend bij het kabinet, waarbij we hadden kunnen wegblijven van een horecasluiting maar dit heeft niet mogen baten. Er ligt nu een routekaart van het kabinet, maar deze is nog wel té generiek. Dat kan echt slimmer in overleg met branches, zonder dat dit ten koste gaat van de volksgezondheid.”

KNVB heeft ‘grote zorgen’ om amateurvoetbal

De KNVB maakt zich grote zorgen over het amateurvoetbal, dat voor de tweede keer dit jaar tot stilstand is gekomen. Het afgelopen seizoen werd in maart afgebroken en nu heeft de regering besloten om alle amateurcompetities opnieuw stil te leggen, om zo de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.



,,Met de competities wordt ook opnieuw het spelplezier bij de voetballers stilgelegd”, aldus de KNVB in een verklaring. ,,Hoe vaak kunnen zij zich blijven opladen om sport een belangrijk deel van hun vrije tijd te laten uitmaken? Kost dit de clubs straks leden?”

De bond vreest ook dat vrijwilligers gaan afhaken en dat amateurverenigingen in financiële problemen komen. ,,Dit baart ons grote zorgen. Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak voor maatregelen. Maar we moeten niet de voordelen die het sporten en het amateurvoetbal bieden uit het oog verliezen. Niet tijdens de coronatijd en ook niet voor daarna.”

Volledig scherm Ouders langs het veld bij voetbalvereniging VOC. Werden zij eerder al bijna allemaal geweerd van de terreinen van voetbalclubs, nu worden de amateurvoetbalcompetities allemaal stilgelegd. © ANP

Evenementenbranche eist van kabinet perspectief op 2021

De evenementenbranche wil van het kabinet op zeer korte termijn horen wat de plannen worden om in 2021 wél grote events als het Songfestival of de zomerfestivals door te laten gaan. Dat laat de Alliantie van Evenementenbouwers, waar ook Ahoy onder valt, weten in een reactie op het nieuws dat alle evenementen de komende vier weken worden geschrapt.



,,We zagen dit aankomen en snappen dat dit jaar voor ons verloren is”, stelt woordvoerder Jolanda Jansen. ,,Maar dit is absoluut teleurstellend. We hebben maandenlang keihard gewerkt om alle evenementen coronaproof te krijgen. En je merkt dat iedereen in Nederland broodnodig behoefte heeft aan afleiding en vermaak.”

Met deze nieuwe restricties kan dit jaar als verloren worden beschouwd voor de sector. ,,We willen nú plannen maken voor de langere termijn” , aldus Jansen. ,,We willen nu horen van de overheid of de pilots met sneltesten volgend jaar een oplossing kunnen zijn. We moeten in januari weten waar we aan toe zijn; een jaar als dit, waarin we klap na klap na klap moeten incasseren, overleeft de sector niet. Zonder perspectief of plan is het einde oefening voor de volledige evenementenbranche.”

‘Avondwinkels gaan alcoholverbod voelen, moeten creatief zijn’

Het verbod op alcoholverkoop in de avonduren gaat volgens manager Jan Disseldorp van avondwinkel Sterk in Amsterdam een grote hap uit de omzet nemen. Toch ziet hij genoeg manieren om klanten te kunnen blijven trekken. ,,We gaan de gangpaden naar de bier- en wijnschappen na 20.00 uur afzetten”, zegt Disseldorp. ,,Daar gaat ongetwijfeld wel gedoe van komen, bijvoorbeeld met mensen die om 20.05 uur toch nog een biertje willen kopen. Ik moet het personeel goed instrueren hoe ze daarmee om moeten gaan.”



Verder wil de winkelmanager van Sterk, dat twee vestigingen heeft in Amsterdam, het alcoholvrije bier en de alcoholvrije wijn een prominentere plek in de winkel geven. ,,We moeten een creatieve omslag maken als avondwinkels, naar alcoholvrije gezelligheid waarbij iedereen zich aan de maatregelen houdt.”

Zorgen maakt Disseldorp zich natuurlijk wel. ,,We hebben aan het begin van de epidemie, tijdens de lockdown, ook al een klap gehad. Daarna werd het heel mooi weer en hebben we de schade grotendeels ingehaald. Maar nu wordt het opnieuw spannend. Wat zal er met oud en nieuw gebeuren? Dat is voor ons normaal ook een drukke periode.”

De afgelopen tijd was het bij Sterk iets drukker vanwege het vervroegd sluiten van de horeca. ,,Maar ook dat was eigenlijk beperkt. Het was na 22.00 uur, als de kroegen dicht moesten, even anderhalf uur druk en daarna had iedereen zijn biertje gekocht en zat thuis.” Bovendien voelt Disseldorp mee met de horeca en alle maatregelen die de sector te verduren krijgen. ,,Zij hebben het pas echt zwaar.”

‘Mondkapjesplicht in onderwijs brengt duidelijkheid’

Het verplichten van mondkapjes in voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs ,,zorgt voor duidelijkheid” en maakt naleving makkelijker voor docenten en schoolleiders, reageert CNV Onderwijs op de aankondiging van het kabinet dat mondkapjes binnenkort verplicht worden. Voordat de plicht ingaat, moeten volgens het kabinet nog wel juridische hobbels worden genomen, tot die tijd geldt een ,,dringend advies”.

De onderwijsbond gaat ervan uit dat alle scholen nu in overleg met hun medezeggenschapsraden een mondkapjesplicht zullen instellen. ,,Het is goed dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek kan doorgaan”, benadrukt voorzitter Jan de Vries. ,,Dat vraagt heel veel van al het onderwijspersoneel. We moeten ze daarin ondersteunen en zoveel mogelijk ontlasten. Ook daarom is het goed dat er landelijke verplichtingen worden opgelegd. Dat ontlast het personeel en draagt bij aan ieders veiligheid.”

CNV Onderwijs vraagt ook aandacht voor de situatie van medewerkers die emotioneel onder druk staan en onzekerheid ondervinden. Daarover wil de bond in overleg gaan met het kabinet.

Volledig scherm Mondmaskers in Franse scholen, al een tijdje ‘gewoon’ voor leerlingen vanaf 12 jaar. © REUTERS

Poppodia en festivals: ‘Kan niet zonder gevolgen blijven’

De Nederlandse poppodia en muziekfestivals reageren verslagen op het nieuws dat alle zalen de komende vier weken nog maar dertig mensen mogen ontvangen. ,,We blijven ons uiterste best doen om óók voor dertig man publiek iets van troost te bieden in de gitzwarte tijden”, stelt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). ,,Maar rendabel is het voor de zalen al lang niet meer. We kunnen niet inschatten wat er mogelijk is en welke zalen zullen overleven. De financiële reserves zijn de afgelopen maanden wel opgesoupeerd.”

Schans weinig begrip voor het feit dat alle scholen wel gewoon openblijven. ,,Er is nog geen besmetting geconstateerd in een concertzaal. Terwijl op scholen dagelijks talloze mails worden verstuurd over leerlingen en docenten met symptomen. Ik snap niet welke criteria het kabinet hanteert, als het echt alleen maar om het indammen van het aantal besmettingen gaat.”

Ook vrezen de concertpodia ernstig voor de Nederlandse artiesten die niet meer kunnen optreden de komende tijd. ,,Nederlandse zangers hebben zelden reserves en zijn niet georganiseerd in een brancheclub. Zij lopen dit jaar krankzinnig veel inkomsten mis; dat kan niet zonder gevolgen blijven.”

‘Politiehandhaving coronaregels valt of staat bij gedrag’

Of de politie het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen aankan, is afhankelijk van hoe goed mensen zich eraan houden, zeggen de politievakbonden.

,,Het is een heftig pakket aan maatregelen”, zegt vicevoorzitter Hans Schoones van vakbond ANPV. ,,Het handhaven wordt een hele kluif, zeker gezien de bestaande capaciteitsproblemen bij de politie.” Agenten moeten van andere taken worden afgehaald om het handhaven van de maatregelen te kunnen doen. Maar dan nog wordt het krap, zegt Schoones. ,,Als mensen de regels niet accepteren, dan wordt het handhaven echt een knelpunt.”

Dat ziet ook een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond. ,,Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het naleven van de regels. Wij vertrouwen erop dat de meeste mensen deze oproep van het kabinet serieus nemen. Maar als mensen zich er niet goed aan houden, dan hebben we een probleem. Dan moeten we lastige keuzes gaan maken.”

Theaterwereld: ‘We eisen nu eigenlijk steun van de regering’

De frustratie in de theaterwereld over de nieuwe coronamaatregelen is groot. De theaterproducenten voelen zich meteen bedreigd in hun voortbestaan nu in alle zalen nog maximaal dertig toeschouwers mogen zitten. ,,We vragen, eisen eigenlijk steun van de regering’’, zegt voorzitter Boris van der Ham van de VVTP, de belangenclub van verenigde vrije theaterproducenten. ,,Niet als verdienmodel, maar om te overleven.’’

Zowel bij de vrije producenten, die geen subsidie krijgen en 75 procent van het aanbod verzorgen, als bij de theaters komt de klap hard aan. ,,Het opvoeren van een stuk was al niet haalbaar met 1,5 meter, maar met 30 bezoekers in een zaal kunnen we niks’’, zegt Siebe Weide, voorzitter van de VSCD, de brancheorganisatie van theaters en schouwburgen. ,,Er is een grote kans dat theaters dichtgaan.”

Volledig scherm De theaterzaal van Koninklijk Theater Carre. © Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Ouderenbond vreest toename eenzaamheid

De ANBO vreest dat de eenzaamheid onder ouderen verder zal toenemen, nu het kabinet weer harder ingrijpt om het coronavirus terug te dringen. De bond toont begrip voor de maatregelen, maar waarschuwt voor de gevolgen. ,,Al die maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, onder wie veel ouderen, te beschermen”, zegt ANBO-bestuurder Atie Schipaanboord. ,,Maar ze hebben ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement.

,,Verder hopen we dat mensen naar elkaar blijven omkijken”, aldus Schipaanboord. ,,Stuur eens een kaartje of bel je opa of oma of oude buurvrouw wat vaker op. Of vraag of jullie samen buiten een wandeling kunnen maken als het weer het toelaat.”

De bond blijft ook pleiten voor het standaard gebruik van mondkapjes in de thuiszorg. Aparte coronamaatregelen vindt de ANBO onwenselijk. Daaronder schaart de bond ook het ouderenuurtje in supermarkten.

Musea blij dat kabinet geen extra beperkingen oplegt

Volledig scherm Bezoekers van het Rijksmuseum hebben sinds 30 september de plicht tot het dragen van mondkapjes. © BSR Agency De Museumvereniging is blij dat musea open mogen blijven. Voor musea verandert er niet veel. Het wordt verplicht een mondkapje te dragen en de museumcafé’s moeten dicht, maar verder worden geen extra beperkingen opgelegd aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers of de openingstijden.



De Museumvereniging is ,,verheugd dat het kabinet het belang van de culturele sector erkent en dat het vertrouwen heeft in de inzet van musea en het publiek om corona onder controle te krijgen,” aldus de vereniging in een reactie. De brancheorganisatie hield voorafgaand aan de persconferentie van het kabinet dinsdagavond rekening met alle mogelijke scenario’s, waaronder een algehele sluiting van musea.



Op dit moment geldt al een maximaal aantal bezoekers en een reserveringsplicht in musea. De vereniging zegt zich komende tijd ,,onverminderd” in te blijven zetten voor het ondersteunen van musea bij het naleven van de regels.

‘Zonder perspectief is het snel afgelopen voor veel bedrijven’

De extra maatregelen komen hard aan bij ondernemers. ,,Vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen’’, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. ,,De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.’’

Ze willen dat het kabinet alles op alles zet om de testcapaciteit beter op orde te krijgen. De komende weken moeten daarnaast de routekaarten worden uitgewerkt, zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van gedragsregels beter te organiseren is. De ondernemersorganisaties noemen het ‘goed’ dat er extra ondersteuning komt voor ondernemers die door de gedeeltelijke lockdown worden getroffen.

Branche sportscholen blij, ‘groepslessen fitness gaan door’

Groepslessen in de sportschool worden niet gezien als teamsport, en dus mogen die door blijven gaan onder de nieuwe coronamaatregelen. Dat stelt een blije Ronald Wouters, directeur van branchevereniging NL Actief, na de persconferentie vanavond.

De sportscholen blijven buiten schot in het nieuwe beleid en mogen open blijven. Wel geldt een maximum van dertig personen en de 1,5 meter afstand. ,,Dat is een hele andere positie dan in maart. Sport en bewegen wordt als belangrijk gezien, dat mensen aan hun vitaliteit werken ís belangrijk”, zegt Wouters.

Supermarkten steken koppen bij elkaar voor handhaving

Grote supermarktketens gaan morgen in beraad over de manier waarop zij het nieuwe pakket aan regels tegen het coronavirus zullen naleven. Het kabinet maakte onder andere bekend dat na 20.00 uur de verkoop van alcoholische dranken verboden wordt en mondkapjes in publieke ruimtes zoals supermarkten verplicht worden. Om gezamenlijk op te kunnen trekken, belegt koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een speciale bijeenkomst over de te nemen stappen.



De beperking van de alcoholverkoop en de mondkapjesplicht hebben voor supermarkten ,,flinke consequenties”, erkent een woordvoerster van het CBL. Omdat veel van de aangekondigde maatregelen nieuw waren, is het volgens de brancheorganisatie nog te vroeg om in te gaan op de precieze manier waarop supermarkten de regels gaan handhaven. Als handhaving door een supermarkt onvoldoende is, kan deze worden gesloten.

Volledig scherm © ANP

CNV: extra steunmaatregelen noodzakelijk voor getroffen sectoren

Het kabinet moet nu extra steunmaatregelen treffen voor zwaar getroffen sectoren. Met name de horeca en evenementensector worden nog harder getroffen dan verwacht. Dat stelt het CNV in reactie op de nieuwe coronamaatregelen.

Volgens het CNV is het in september afgesloten steunpakket (NOW 3.0) voor ondernemers inmiddels achterhaald. ,,Tienduizenden extra mensen lopen het risico om hun baan te verliezen. De situatie is uitzichtloos en schrijnend voor steeds meer Nederlanders”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. ,,Onze inzet is dat het kabinet snel extra geld vrijmaakt om de salarissen van horeca- en evenementenmedewerkers langer te kunnen doorbetalen.”

Het CNV roept heel Nederland op om zich aan de coronamaatregelen te houden. Fortuin: ,,Het is nu alle hens aan dek. Hoe strikter we ons nu aan deze maatregelen houden, hoe sneller we de lijn naar boven weer vinden. Dus hop: mondkapje op, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken.”

Oppositie: harde ingrepen nodig door lakse aanpak kabinet

De oppositie heeft begrip voor de zware maatregelen die genomen worden. Maar dat het zo ver moest komen, is volgens sommige partijen ook te wijten aan laks optreden door het kabinet in de afgelopen maanden.

,,De maatregelen van vandaag zijn nodig”, benadrukt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. ,,Maar wat voelt het zuur dat we hier zijn aanbeland. Dat heeft alles te maken met de laissez-faire houding van het kabinet, falend testbeleid en gebrek aan centrale regie.”

,,Het kabinet is op volle snelheid tegen de eigen besluiteloosheid gebotst”, zegt SP-fractievoorzitter leider Lilian Marijnissen. ,,Hun aanpak heeft gefaald. Nu zijn stevige maatregelen onontkoombaar. Het aantal besmettingen moet echt snel omlaag.”

Volgens PVV-leider Geert Wilders betaalt Nederland de prijs voor ,,het falen” van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. ,,Ze hebben er een ongelooflijke bende van gemaakt”, vindt hij. ,,Ze negeren aerogene besmettingen. Ziekenhuizen kapot bezuinigd maar wel miljarden naar Zuid-Europa.”

