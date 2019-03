Dit zijn de 15 grootste inbrekersblunders van 2018

De klassieke misdadiger is en blijft toch de inbreker, de ordinaire dief. En in dat genre kóm je toch van alles tegen, van onvoorbereide opportunisten tot echte sukkels. Zie deze top 15 van 2018. Aftellen naar de allerdomste dievenactie van vorig jaar.

15. Da’s gelukt, denken twee inbrekers half november in Breda, nadat ze ‘s nachts een kledingwinkel hebben beroofd. Maar als een van de twee met kassalade onder zijn arm langs agenten fietst, is de inbraak alweer opgelost. Ook kassadief twee is daarna snel gevangen.

14. Een 28-jarige Amsterdammer belt in januari een slotenspecialist om een huis in Haarlem binnen te dringen dat niet van hem is. Een klassieke truc. Eenmaal binnen kijkt hij de echte bewoner in de ogen. Die is gewoon thuis en heeft de politie al aan de lijn.

13. Als je dan iets pikt, val dan niet op! Eind september reed een dief in Dordrecht ‘s nachts zonder licht op zijn fiets. Dus: verkeerscontrole, staande gehouden, bleek de man 2100 onverklaarbare euro’s en inbrekerstuig bij zich te hebben. Staande gehouden werd aangehouden.

12. Lachend kwam een gefortuneerde Engelse zakenman eind juli aangifte doen van diefstal uit zijn auto in Amsterdam. Z’n paspoort en en rijbewijs waren gepikt. Toch kon de Brit breed lachen: de blijkbaar slechtziende autokraker had 10.000 Engelse ponden, twee camera’s, een laptop, een telefoon en vier luxe zonnebrillen laten liggen.

Volledig scherm Nina en Julia (gekleurde strepen) Nooteboom bij het raam waar ze een inbreker betrapten. © Emiel Muijderman

11. Inbreken op klaarlichte dag. ,,Die kan nog niet ver zijn’’, dacht Nina Nootenboom (16) uit Enschede toen ze half januari met familie thuiskwam en er was ingebroken. Ze rende naar de bijkeuken en daar bungelde nog net twee benen uit het ingeslagen raam. Ze greep ze beet, haar familie belde de politie en hop, wéér een boef achter tralies.

10. Aan de Bagijnhof in Veen (Noord-Brabant) probeerde een dief tevergeefs in te breken in een bedrijfspand. Normaal gesproken ben je dan als dader tamelijk onvindbaar, tenzij... je je paspoort verliest. De agent die deze zaak afhandelde leek snel klaar, al moest de dader zonder woon- en verblijfplaats nog wel even worden gevonden.

9. Een dief die begin oktober over de verhoging rondom een huis in Aalst klimt, plettert aan de andere kant het zwembad in. Bewoners bellen de politie, dief gepakt. In dat slapstick-genre half november nog een: in Oud-Beijerland klettert een inbreker een vijver in, met zijn zakken vol sieraden. De politie vist hem zo op.

Volledig scherm Met nat pak probeerde de dief in Aalst nog de deur te forceren. © Politie

Volledig scherm De fiets en de mountainbike die een dief in Gouda om zijn nek droeg. © Politie Gouda 8. Een inbreker die wil toeslaan in een café in Rotterdam, zakt 4 mei door het plafond en komt klem te zitten tussen een muur en de koeling. De brandweer krijgt hem vrij, maar de politie zet hem vast.



7. Een winkeldief in Kaatsheuvel pikt begin januari een zonnebril bij een opticien, zet hem op zijn neus, maar met de stickers er nog op. Als agenten dat zien, is hij erbij. Zijn auto ligt vol met gestolen spullen.



6. Nóg opvallender: een 39-jarige man wordt half februari in Gouda aangehouden omdat hij rondfietst met een mountainbike om zijn nek. Dat hij die weggooit als hij agenten ziet, helpt uiteraard ook niet.



5. Twee gastjes (17 en 19) dringen in december een huis in Vlaardingen binnen, maar vergeten daarna hun zaklampen uit te doen. Een getuige buiten ziet ze shinen en belt de politie.



4. De Goudse politie pakt in maart wel op een heel makkelijke wijze een inbreker. De bandensporen van z’n scooter staan nog in de verse sneeuw. Iets verderop in de wijk wordt hij thuis gepakt.

3. Breek niet in, als je uitgeput bent. In een woning in Baarn treft een bewoner thuis in de gang een slapende man (27) aan. Met bivakmuts nog op. De bewoner sluipt naar buiten en belt de politie. De man bleek een tas vol met inbrekersgereedschap bij zich te hebben Ook had de inbreker buit bij zich.

2. Vól met zijn smoel in beeld, steelt een tiener half juni een beveiligingscamera van het dak van een bouwkeet in Oldenzaal. Een snorrende camera, welteverstaan. Dan krijg je als justitie wel álles op een presenteerblaadje: de misdaad, de dader en het bewijsmateriaal. De politie heeft z’n identiteit snel te pakken.