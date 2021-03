Dit zijn de appjes over Humeyra: racistisch of toch cynisme na bekentenis moordenaar?

Helemaal klaar met overlast vluchtelin­gen Overloon: geen opvang meer van alleen­staan­de jongeren

27 maart In het asielzoekerscentrum in Overloon mogen ‘per direct’ geen jonge, alleenstaande vluchtelingen meer worden opgevangen. Een brief met die boodschap krijgt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) volgende week van de gemeente Boxmeer. Aanleiding is de aanhoudende overlast waarvoor de vluchtelingen in het dorp zorgen.