Dit zijn de beste e-bikes uit de AD Fietstest: deel 2

Belg veroor­zaakt ongeluk in Zeeland en wil vervolgens stoned naar huis lopen

12:21 Een man uit Wachtebeke in België heeft zijn auto vanochtend achtergelaten op de Zeedijk in het Zeeuwse Borssele, nadat hij ermee was gecrasht. Hij werd zaterdagochtend aangehouden op de Langeweg (N258) bij Axel; na het ongeluk had hij namelijk besloten om maar naar huis te gaan lopen. De man was vermoedelijk onder invloed van cannabis.