Dit zijn de favoriete schoencadeautjes van Sinterklaas

Sinterklaas komt morgen aan in Nederland, voor veel kinderen het grote moment dat ze weer hun schoen mogen zetten. In ruil voor een mooie tekening en een wortel voor Amerigo, zal Sinterklaas vooral veel chocoladeletters en ander snoepgoed in de schoentjes stoppen. Maar Sint en zijn pieten zijn ook dol op speelgoed onder de vijf euro. Wat is dit jaar hip op het schoolplein?



,,Nieuwkomers in onze top-5 van 2018 zijn het Ztringz Regenboog Touw en de Poopsie Slime Surprise Pack. Met deze laatste zien we dat de ‘slijmtrend’ nog steeds doorzet. Maar ook bekende klassiekers zoals Duplo en Play Doh-klei zijn populaire schoencadeautjes. Uiteraard doen kleine spelletjes, (voorlees)boekjes, kleurtjes en Playmobil het zoals altijd ook goed", aldus Bol.com.