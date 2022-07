Dit zijn de overvallers van de miljoenendiamant in Maastricht: ‘Mogelijk de Pink Panthers’

De Pink Panthers, vernoemd naar de wereldberoemde filmkomedie uit 1963 met Peter Sellers in de hoofdrol, zijn voornamelijk afkomstig uit de Balkanlanden. De bende, met ongeveer 250 leden, wordt verdacht van meer dan 120 juwelenroven wereldwijd. In totaal zou voor vele tientallen miljoenen euro’s aan juwelen zijn buitgemaakt. In 2007 opende Interpol zelfs even een speciale Pink Panther-afdeling. De beruchte bende kreeg de bijnaam toen Britse rechercheurs een dure diamanten ring aantroffen in een potje crème, net zoals in de film te zien was.

De overvallen van de Panthers zijn volgens kunstdetective Brand vrijwel altijd spraakmakend en vol risico. Zo reed de bende ooit een duur winkelcentrum binnen met twee wagens en sloegen de dieven á la James Bond op de vlucht met een speedboot. De overvallen duren doorgaans niet langer dan enkele minuten en de daders blijken bijzonder goed te zijn in vermommingen.

Kostbaar collier

De nog niet-opgeloste overval op kunstbeurs Tefaf lijkt goed in dit rijtje te passen. Hij gebeurde op klaarlichte dag en was in een mum van tijd voorbij. De vier daders wandelden even voor de middag in ware ‘Peaky blinders’-stijl - netjes gekleed en met de typerende petjes op hun hoofd - de kunstbeurs binnen. Even later hielden ze halt aan de stand van de vermaarde Londense juwelier Symbolic & Chase.

Daar trokken ze handschoenen aan en terwijl een van hen een hamer tevoorschijn haalde en een vitrine aan diggelen sloeg, hielden zijn kompanen iedereen op afstand met een handvuurwapen. Op camerabeelden is te zien hoe de man met de hamer in de kapotte vitrine grabbelt en iets in een zak steekt. Vermoedelijk gaat het om een uiterst kostbaar collier van topontwerper Joel Arthur Rosenthal en oorbellen van Cartier. Alle vijf verdachten zijn nog voortvluchtig.

Kleurrijke figuren

Over de werkwijze van de overvallers wordt in de loop van de tijd steeds meer duidelijk. Uit de gisteren getoonde beelden in het RTL 5-programma Opsporing NL blijkt dat zij op de dag van de overval afzonderlijk binnenkwamen in het beursgebouw. Ze hoefden slechts een toegangsbewijs te laten zien en konden ongehinderd hun weg vervolgen. ,,Als ik mijn geld ervoor moet inzetten, dan zou ik zeggen dat dit het werk is van de Pink Panthers”, zegt kunstdetective Arthur Brand op basis van die beelden.

De Pink Panthers zijn volgens Brand ‘kleurrijke figuren’ die hun oorsprong vinden in voormalig Joegoslavië. Ze zijn gespecialiseerd in het stelen van juwelen, sieraden en dure horloges. ,,Wat we in Maastricht zagen waren onbevreesde mannen die duidelijk hun middelvinger naar de rest van de wereld opsteken. Een drukke en beveiligde beurs op klaarlichte dag overvallen, je moet het maar durven. Ze namen een groot risico en daar staan de Pink Panthers wereldwijd bekend om.”

Elektrische steps

Bij de overval is volgens de politie waarschijnlijk nog een vijfde verdachte betrokken. Deze verdachte zou de toegangsbewijzen een dag van tevoren hebben gekocht voor de vier overvallers. Alle verdachten vluchtten uiteindelijk op elektrische steps en stapten verderop waarschijnlijk in een auto. De kans dat zij nog opgepakt worden, is groter dan dat de diamanten teruggevonden worden, zegt Brand. ,,Ik zou niet graag in de schoenen van de overvallers willen staan. Bij de Nederlandse politie is het op dit moment alle hens aan dek: ze zetten alles op alles om ze te vinden. Onderschat dat niet.”

Over de gestolen juwelen is Brand minder hoopvol. ,,Daar kan ondertussen van alles mee gebeurd zijn. Ik vermoed dat ze niet meer in originele staat terug te vinden zijn. Ze hebben ze vast laten slijpen, of ze hebben de kostbaarste steentjes eruit gehaald of laten vijlen. Als ze inderdaad die grote gele diamant hebben gestolen, dan verwacht ik dat ze die al een keer of drie kleiner hebben gemaakt. Zo gaan juwelendieven doorgaans te werk. Ze nemen het risico om opgepakt te worden, en als ze dan een aantal jaar later vrijkomen zijn ze als het goed is schatrijk.”

Overvallen door Pink Panthers 2003, Londen. Twee mannen stappen juwelier Graff binnen in New Bond Street. Ze hebben kostuums aan en dragen speciale pruiken. In amper drie minuten tijd slaan ze met een hamer de toonbank aan gruzelementen en graaien ze 47 juwelen bij elkaar, goed voor een totale waarde van 27 miljoen euro. Een van de mannen kan tegen de grond gewerkt worden, de andere gaat er met het grootste deel van de buit vandoor op een scooter. Kranten koppen dat het om de grootste juwelendiefstal uit de Britse geschiedenis gaat. Het is aan dit voorval dat de bende haar naam overhoudt. Rechercheurs vinden later een ring van 600.000 euro verstopt in een potje gezichtscrème, net als in de Amerikaanse films van ‘The Pink Panther’. 2005, Saint-Tropez. Enkele mannen in vrolijke hawaïhemden en pruiken mengen zich onder de rijke vakantiegangers aan de Franse zuidkust. Op zeker moment zetten ze maskers op en stormen ze een juwelierszaak binnen. Ze grabbelen een heleboel juwelen en horloges mee en gaan er vervolgens met een speedboot vandoor die klaarligt in de buurt. 2007, Tokio. Een elegant geklede man duwt de deur open van juwelier Exelco in de chique shoppingwijk Ginza en stapt naar de toonbank. Een tweede man met een mondmasker en een paraplu volgt. Hij reikt in zijn rugzak en haalt er een geweer uit. De eerste man opent rustig een vitrine en pakt er een met juwelen bezette tiara uit en een halsketting, ter waarde van 2,3 miljoen euro. Zijn kompaan spuit intussen een fles traangas leeg op het personeel. Daarna draaien ze zich om en vertrekken ze. Ze zijn welgeteld 36 seconden binnen geweest. Het is niet de eerste overval van de bende in Tokio. Drie jaar eerder stalen ze er ook al een diamanten halsketting van 30 miljoen euro, ook wel bekend als de Comtesse de Vendôme. Ook toen waren ze minder dan een minuut binnen in de juwelierszaak. Het was de grootste juwelenroof in de Japanse geschiedenis.

Volledig scherm De verdachten van de overval op TEFAF © Politie