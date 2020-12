Dit zijn de rondtrekkende activisten die Rutte uitfloten: ‘Corona niet zo'n killervirus’

Coronavirus LIVE | Volgende week meer info over vaccinatie­plan, België verdrievou­digt boetes lockdown­feest­jes

20:24 Zorgminister Hugo de Jonge kan vandaag nog niet zeggen wat de eerder verwachte goedkeuring van de eerste vaccins door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat betekenen voor de planning van de eerste vaccinaties in Nederland. Daar wordt volgende week meer over bekend. En België verdriedubbelt de boete voor feestjes waarop de coronamaatregelen worden overtreden. Feestgangers moeten in het vervolg 750 euro neertellen. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.