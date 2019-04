Docent die ‘Volkert waar ben je’ riep na winst Baudet mag blijven

Juridische kant

De familie van wijlen Pim Fortuyn had aangekondigd mogelijk juridische stappen te nemen naar aanleiding van de opmerking. Justitieminister Ferd Grapperhaus veroordeelde de tekst en zei dat politici in vrijheid en veiligheid ‘moeten kunnen zeggen wat zij willen zeggen’. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie gaf eerder aan dat de Facebook-uiting niet zonder meer strafbaar is.



,,We hebben er wel veel vragen over gekregen, dus we hebben een voorlopige juridische inschatting gemaakt”, sprak hij. Volgens het OM is er wel sprake van ‘een smakeloze opmerking’. Maar ,,naar onze voorlopige juridische inschatting is de opmerking waarschijnlijk niet strafbaar”. De opmerking is namelijk geen concrete oproep om Baudet iets aan te doen.