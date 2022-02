Docent nam leerlinge (14) voor seks mee naar huis zijn huis in Vianen: ‘Verschrikkelijk wat ik heb gedaan’

Een inmiddels ontslagen docent (33) van een middelbare school in Druten hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd voor seksueel misbruik van een 14-jarige leerling. De docent, die in Vianen woont, nam haar mee naar zijn eigen huis, maar duwde haar volgens het meisje ook de toilethokjes op school in om daar seks met haar te hebben.

Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag voor de rechtbank in Arnhem naast de twee jaar nog een half jaar voorwaardelijk en een beroepsverbod van vijf jaar tegen de man uit Vianen.

Mentor in twee havo

Het speelde tussen februari 2017 en september 2018. Het meisje stapte een jaar geleden naar de politie, omdat ze vastliep. Ze vertelde dat hij haar mentor was geweest toen ze in de tweede van de havo zat.

Ze had het moeilijk, ze werd gepest. Hij begeleidde haar en ze onderhielden contact via whatsapp. Langzaamaan gingen de berichten over in geflirt. Ze was toen nog 13 jaar.

Quote Ik ben woedend dat ik zo gemanipu­leerd ben Slachtoffer

In het jaar erna was hij haar mentor niet meer, maar gaf hij haar nog wel les. Het contact op whatsapp en snapchat intensiveerde en hij begon haar foto’s te sturen van zijn geslacht en filmpjes waarop hij zichzelf bevredigde. Zij stuurde blootfoto’s terug. Op een gegeven moment nam hij haar mee naar zijn huis en had hij seks met haar.

In haar aangifte vertelt het meisje dat ze anderhalf jaar lang meermalen per week seks hadden. Bij hem thuis, op school, in de auto en ook bij haar thuis. Het eindigde ermee dat de getrouwde man haar liet weten geen contact meer te willen omdat hij een kind had gekregen.

‘Woedend’

,,Ik ben woedend dat ik zo gemanipuleerd ben”, zei ze op de zitting waar ze gebruik maakte van haar spreekrecht. ,,Ik werd puur voor de seks gebruikt.”

De man gaf bij de politie toe vier keer seks te hebben gehad met het meisje bij hem thuis en drie à vier keer seksuele handelingen te hebben verricht op school. Op de zitting erkende hij dat het vaker was gebeurd, maar in een periode van niet meer dan een paar maanden.

Quote Ik was een kwetsbaar meisje, zeker niet klaar hiervoor Slachtoffer

,,Wat ik heb gedaan is verschrikkelijk”, zei hij in tranen. ,,Dat kan echt niet.” Hij zat in een slechte periode, zei hij. ,,Het ging niet goed met mij.” Het is gebeurd om hem een goed gevoel te geven, meent het meisje. ,,En daar moet ik de dupe van zijn.”

48 keer

Ze zei te schrikken van de ontkenning van de verdachte dat het niet zo vaak was voorgekomen. ,,Ik heb het bijgehouden en kom op 48 keer terecht.” Ze is ‘woedend’. Ze had nog geen enkele seksuele ervaring destijds.

,,Ik was een kwetsbaar meisje, zeker niet klaar hiervoor.” Ze heeft veel last gehad van schaamte, zichzelf gehaat zelfs. Ze heeft er moeite mee mensen nog te vertrouwen en is inmiddels in behandeling. Haar advocaat vorderde dat de man de kosten voor de therapieën vergoedt. Verder verzocht ze de rechtbank om twintigduizend euro aan smartengeld.

,,School moet een veilige plek zijn voor leerlingen. Waar een docent je moet beschermen in plaats van je hier aan bloot te stellen”, aldus de officier van justitie. Zij volgt de aangifte van het meisje en vindt bewezen dat er sprake is geweest van langdurig en ernstig misbruik.

Hulp bij een psycholoog

De verdachte kwam niet eerder met justitie in aanraking en is uit zichzelf hulp gaan zoeken. Hij loopt bij een psycholoog. De reclassering ziet geen reden hem te begeleiden.

,,Ik heb haar ontzettend veel onrecht aangedaan”, zei de verdachte in zijn laatste woord. ,,Ik ben in het onderwijs begonnen om op een positieve wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van jeugdigen. Ik zie dat ik bij haar het tegenovergestelde heb gedaan. En dat breekt mijn hart.”

Uitspraak over twee weken.

