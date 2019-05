Docente Duits verbetert leerling tijdens examen: ‘Ik dacht: Yes, gratis antwoorden!’

De leerling van de vierde klas mavo, die anoniem wil blijven, geeft toe dat hij blij was dat zijn docente hem hielp omdat hij ‘allemaal gratis antwoorden’ kreeg. Niemand had om haar hulp gevraagd. ,,Alles ging in het begin zoals de andere examens gaan, tot ze ons opeens ging helpen.” De mavo-leerling omschrijft hoe de docente leerlingen verbeterde: ,,Ze zei: ‘doe dit in plaats van dat.’” Hij neemt het zijn docente Duits niet kwalijk, ‘omdat ze nog niet zo lang op mijn school werkte’. ,,Ik denk dat ze niet wist hoe het gaat op een examen, maar ze had wel de intentie om ons allemaal te laten slagen.”

Op staande voet ontslagen

De directie ontdekte de gang van zaken via een tip van iemand van school, die het had zien gebeuren. ‘Een zeer domme fout’ en ‘totaal ontoelaatbaar’ noemt rector Corinne Sebregts het. De docente is deze week op staande voet ontslagen, nadat ontdekt was wat er was gebeurd. Toen was nog niet bekend dat de examens ongeldig zouden worden verklaard.