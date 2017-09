Dochter hoogbejaard slachtoffer: 'Onmenselijk, dat doe je een dier niet eens aan'

Vandaag was de eerste zitting in de rechtszaak tegen vijf mannen die verdacht worden van de dodelijke overval op de bejaarde Mien Graveland. Geen van hen beriep zich op zijn zwijgrecht, maar geen verhaal sloot op een ander aan: iedereen wees naar een medeverdachte als aanstichter of plannenmaker.

Het gevolg is bekend, maar het verloop blijft een vraag. De grootste is hoe de hoogbejaarde vrouw zo afschuwelijk verwond raakte. Rizwan bezweert dat hij de vrouw enkel een duw gaf, al was dat een forse en had hij een zaklamp in die hand. Officier Caroline Krol liet haar tanden zien door middel van foto’s uit het dossier die op een beeldscherm werden getoond. Armen, handen, rug en heup waren rood, blauw en zwart. ,,Niet wegkijken”, beet ze Rizwan toe. ,,Dit is wat het is. Leg mij uit hoe dit door een duw komt.” Rizwan stamelde dat hij geen dokter is.

In veel zware rechtszaken beroepen verdachten zich op hun zwijgrecht. Deze vijf niet, ze praatten honderduit. Maar, zoals verwacht: geen enkel verhaal sloot aan, iedereen wees naar anderen als leider of plannenmaker. Het enige waar iedereen het over eens bleek: dit was totaal niet de bedoeling, het zou een inbraakje worden. Jacky stotterde, Henk was onverstaanbaar en Rizwan schoot regelmatig vol. ,,Dit heb ik nooit gewild” en ,,Dit is mijn leven niet.”

Afzwakken

De tip kwam van Maikel, zoon van de achterbuurvouw van Mien, en zijn vriendje Ralph. Daar bleef het volgens hen bij. Toen Jacky meer interesse kreeg in het verhaal probeerden ze dat juist af te zwakken omdat ze er een slecht gevoel bij kregen. Jacky zegt op zijn beurt dat de twee leidend waren, ze bleven aandringen op de kraak en eisten een deel van de buit.

De forse Nuenenaar waste zijn handen helemaal schoon: hij had enkel de vluchtauto bestuurd. Toen ze na de overal terug naar Nuenen reden is er niet gesproken over het gebeurde, dat zag hij pas de volgende dag op tv. ,,Had ik eerder geweten wat ze gingen doen, dan was het niet gebeurd”, verzekerde hij.

'Klopt niet', zegt Henk, hij was in diepe shock in de auto en bleef vragen wat er was gebeurd. Ook hij bleef aanvankelijk in de auto toen Rizwan op pad ging. Omdat deze lang wegbleef ging hij hem halen. In de deuropening hoorde hij toen de vrouw praten en zag haar benen, maar geen bloed. Rizwan kwam de trap af en sleurde hem mee: weg weg.

Rizwan heeft versie vier: na de duw keek hij snel rond naar buit en wilde toen in paniek weg. Maar Henk trok hem weer naar binnen. Samen hebben ze de vrouw vastgebonden en zijn opnieuw door het huis getrokken. Henk vond het geldkistje. En ja: in de auto is volop gepraat over het bloed dus Jacky wist zeker van de hoed en de rand.

Dat het enkel een inbraak zou zijn, kan niet, zagen de rechters. Waarom hadden de mannen dan plastic binders bij zich? Volgens Henk had Rizwan daar om gevraagd, volgens Rizwan had juist Henk ze bewust meegenomen om eventueel tijd te rekken.

Rizwan blijft ook volhouden dat hij enkel moest kijken of ze thuis was. Toen Mien door het raam naar hem zwaaide (vertelt hij huilend) ging hij naar de auto maar daar werd hij teruggestuurd. Daar weten Henk en Jacky weer niks van af: Rizwan heeft op eigen initiatief doorgezet.

Onmenselijke dood

Muisstil werd de bomvolle zaal bij de slachtofferverklaringen van twee dochters en een kleindochter van mevrouw Graveland. Alledrie spraken ze de verdachten toe. Of de heren zich konden voorstellen hoe het is om je moeder zo te vinden. Een onmenselijke dood, dat doe je een dier nog niet aan.

Een dochter had moeder de dag ervoor nog geëpileerd, nu was datzelfde gezichtje kapot geslagen. ,,Ons mam werd levend naar de scan in het ziekenhuis gedragen, maar kwam dood terug.”

De kleindochter wilde oma strelen maar er was geen plek die niet blauw of bebloed was. "De hele familie is van een berg gesmeten", zei ze, ,,En elke dag moeten we die opnieuw beklimmen”.