Dochter overleden fietser (85) smeekt doorrijder zich te melden: ‘Ik hoop dat hij zich schuldig voelt’

Een oproep plaatsen met daarin de vraag aan de bestuurder om zich te melden, dat is momenteel het belangrijkste voor haar. ,,Dan kan diegene uitleggen waarom hij niet naar mijn vader heeft omgekeken.”

Haar vader Ad was een lieve man, zegt Karin. ,,Maar ook direct, zoals een vader moet zijn. Hij was ook heel vitaal. Hij fietste elke dag minimaal vijftig kilometer. Als dit niet was gebeurd, ben ik ervan overtuigd dat hij nog tien jaar was meegegaan. Ik ga hem heel erg missen.”

Nog niet gemeld

Het noodlottige ongeval vond dinsdag plaats in Schijndel. De man kwam in botsing met een bestelbus op de Molendijk-Noord in Schijndel. De politie meldt nog bezig te zijn met het onderzoek. De automobilist reed na het ongeval door en heeft zich nog niet gemeld. Volgens het Waarborgfonds Motorverkeer gebeurt het dagelijks drie keer in Nederland dat een bestuurder doorrijdt na een ongeluk waarbij iemand gewond raakt. Volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet is het verboden om de plaats van een ongeval te verlaten als je kan vermoeden dat je schade of letsel hebt toegebracht. Ook mag je niemand in een hulpeloze toestand achterlaten. Doorrijders melden zich doorgaans snel (binnen een week) of juist helemaal niet bij de politie, is de ervaring van het Waarborgfonds.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De automobilist reed na het ongeval door. © Persburo Sander van Gils

Onbegrijpelijk, volgens Karin. ,,Ik vraag mezelf af waarom diegene niet is gestopt en eerste hulp heeft verleend. Daar kan ik met mijn verstand gewoon niet bij. Hij is doorgereden zonder zich om zijn medemens te bekommeren. Gelukkig zijn er mensen geweest die het hebben gezien. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, dat ze mijn vader in zijn laatste momenten hebben bijgestaan. Hij is niet alleen geweest. Dat geeft enigszins troost.”

Geen vrede

,,De manier waarop het is gegaan, daar heb ik geen vrede mee. Het is goed als ik uiteindelijk weet dat de bestuurder gehoord gaat worden. Dan heb ik het niet over consequenties. Ik wil dat diegene zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Ik zal mijn vader niet terugkrijgen, maar dan weet ik wel dat de verantwoordelijke in beeld is.”

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zijn er twee redenen waarom een bestuurder doorrijdt na een ongeluk. ,,Soms hebben ze iets te verbergen en hopen ze daarmee weg te komen. Denk aan bijvoorbeeld alcohol of drugs.” Een tweede reden is dat mensen in shock doorrijden. ,,Het gaat om een primitief vluchtinstinct dat wij hebben. Als er iets ergs gebeurt, kan het zijn dat je vlucht zonder na te denken. Deze mensen komen thuis en beseffen dat ze iets hebben gedaan wat niet door de beugel kan. Het rationele neemt het dan weer over.”

In de wet is geregeld dat bestuurders die zich binnen twaalf uur melden, niet worden vervolgd voor het doorrijden. Naarmate de tijd vordert, wordt de kans kleiner dat mensen gepakt worden, vertelt Tertoolen.

Verantwoording afleggen

Op sociale media probeert de familie met oproepen de bestuurder te bereiken. Ook zijn ze op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben. ‘Meld het dan, alsjeblieft’, is te lezen in de berichten op sociale media. ‘Zodat de bestuurder die doorgereden is zonder naar mijn vader om te kijken, verantwoording af kan leggen over de dood van mijn vader.’ Of diegene zich ooit zal melden, is onduidelijk. Karin: ,,Ik hoop natuurlijk van wel, maar ik ben er inmiddels bang voor dat het niet meer gaat lukken. Ik hoop op het schuldgevoel van de bestuurder en dat diegene zich alsnog zal melden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.