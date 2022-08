Dochtertje (4) ziet hoe haar moeder wordt toegetakeld door ex en zegt: ‘Je doet mijn mama pijn’

UPDATE Brand Ro­da-stadion Kerkrade onder controle, Wereld Muziek Concours kan worden hervat

De brand in een hotel bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade is onder controle. Het vuur werd ontdekt in de pauze van het Wereld Muziek Concours. De organisatie laat weten dat de wedstrijden om 18.30 uur worden hervat.

31 juli