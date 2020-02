Dode bij botsing tussen trein en auto, 200 passagiers geëvacueerd

Schrijver Anton Slotboom en puberex­pert Marina van der Wal in Ochtend Show to go

21:15 Het boek De zin van het leven ben je zelf, over het compromisloze bestaan van de pas overleden Jules Deelder, verschijnt morgen. Journalist Anton Slotboom werkte aan de biografie en kon het boek net afronden toen Deelder overleed. Slotboom vertelt in De Ochtend Show to go wat de rasechte Rotterdammer voor hem heeft betekend en hoe de interviews met hem waren. Ook geeft hij een klein inkijkje in de rol van drugs in Deelders leven en de lessen die hij van hem heeft geleerd.