Dode brand Buren waarschijnlijk bewoonster (21)

Dat heeft de politie Gelderland aan het einde van de middag gemeld via Twitter. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie houdt nog rekening met verschillende scenario's. Een misdrijf kan daarbij nog niet worden uitgesloten. Daarom is een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet.



De brand in het complex aan de Concorde in Buren brak maandagmorgen vroeg rond 05.45 uur uit op de bovenste verdieping van het gebouw. In het complex wonen mensen met een beperking onder begeleiding. Acht personen werden geëvacueerd, de brandweer vond de overleden persoon in een van de woningen. Verder raakte niemand gewond.



Een woordvoerder van de politie zegt dat het zeer waarschijnlijk is dat de brand is begonnen in de flat waar de dode werd gevonden. Maar ook dat is formeel nog onderwerp van onderzoek.