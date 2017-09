Dode dieren, rottend hooi en een dikke laag mest bij Brabantse veehouder

Waar in Brabant de boerderij staat, wil de NVWA niet vermelden. Er stonden vermagerde koeien en kalveren in een vieze stal, zonder droge ligplaats. Het lag er vol met mest en urine. Ze kregen alleen rottend en schimmelend hooi te eten.



De dertien koeien die de stal wel uit konden, konden buiten ook nauwelijks voedsel vinden. Al het gras in de wei was al opgegeten. En om buiten te komen moesten de beesten eerst door een dikke laag natte mest. In een andere weide was de drinkwatervoorziening stuk. De eenjarige koeien die daarin stonden, dronken water uit de sloot. Daarbij was een koe tot zijn buik in de modder aan de slootkant gezakt en verdronken.