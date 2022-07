Dode door botsing tussen twee jetski's in Friese IJlst

Verzeke­raars: Privacyre­gels staan goede zorg in de weg

Zorgverzekeraars willen dat de privacywetgeving wordt aangepast, zodat ze individuele verzekerden kunnen melden voor welke diensten of zorg zij in aanmerking komen. Nu mag dat niet, waardoor patiënten onnodig lang wachten op een operatie of niet weten dat ze recht hebben op een therapie of behandeling.

