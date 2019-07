Dode door schietpartij bij metro Amsterdam

video Bezoekers vast in kapotte megazweef­mo­len op Tilburgse kermis

20 juli De reuze zweefmolen Around the world XXL op de Tilburgse kermis is zaterdagmiddag vermoedelijk door de harde wind vastgelopen. Bezoekers kwamen iets boven de helft van de enorme mast vast te zitten. Na ongeveer een half uur slaagden medewerkers erin de attractie weer aan de praat te krijgen.