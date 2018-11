Dode en gewonde bij steekpartij in woonwijk Veghel

Het slachtoffer dat in het ziekenhuis is aangehouden, is mogelijk de dader. ,,Zijn verwondingen lijken mee te vallen”, laat de politie weten. ,,Hij is aanspreekbaar.” Agenten zijn bij hem in het ziekenhuis. Ook spreekt de politie met een getuige op het bureau.



De hulpdiensten werden na de steekpartij massaal opgetrommeld. In de woonwijk staan meerdere ambulances, politiewagens met honden en een brandweerwagen klaar. Ook landde er in de omgeving een traumahelikopter. Hulp van de trauma-arts mocht echter voor een van de slachtoffers niet meer baten.



Volgens de lokale nieuwssite Kliknieuws is er ‘een plas bloed’ aangetroffen in de Salviastraat, even verderop waar de steekpartij plaatsvond. Mogelijk is de verdachte daar aangehouden. De politie heeft dit nog niet bevestigd.