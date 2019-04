Dode en gewonden door spookrijder op A18

Het ongeluk vond plaats rond 20:15 bij het Gelderse Wehl, in de buurt van Doetinchem. Drie auto's zijn bij de crash betrokken. De spookrijder veroorzaakte een ravage op de snelweg. De politie, ambulances en brandweer zijn ter plaatse. Ook is er een mobiel medisch team per traumahelikopter aangekomen.

De snelweg is afgesloten richting Varsseveld en blijft in ieder geval tot middernacht dicht. Het verkeer wordt omgeleid. De politie onderzoekt de zaak.

Het is al het tweede zware ongeval met een spookrijder in korte tijd. In de ochtend van 31 maart veroorzaakte een spookrijder op de A7 bij Zaanstad een frontale botsing. De 39-man, die onder invloed was, knalde op een busje dat over de kop sloeg en over de vangrail aan de andere kant van de weg terecht kwam. De bestuurder van het busje raakte gewond, zijn vrouw ernstig. Twee passagiers van de spookrijder raakten eveneens gewond.