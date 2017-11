Dode en twee gewonden bij schietpartij op straat in Amsterdam

Jörgen Raymann in KvK-spot: Je denkt dat je niets meer waard bent

8:06 Cabaratier Jörgen Raymann vertelt in een reclame van de Kamer van Koophandel over het faillissement van zijn bedrijf dat onder andere Raymann is laat maakte. Na het faillissement moest de knop om bij Raymann. De Kamer van Koophandel begint vandaag een campagne over het leven nadat je bedrijf failliet gaat.