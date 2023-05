Dode en twee gewonden bij steekpartij op festival Solid Grooves in Amsterdam

Volgens getuigen brak even na 21.00 uur een grote vechtpartij uit waarbij een of meerdere wapens werden getrokken. In de schermutselingen raakten drie mannen gewond. Een van hen werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere twee werden eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe ze er momenteel aan toe zijn, is niet bekend.