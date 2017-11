Dode in drugslab Kaatsheuvel was net vrij uit gevangenis

De 48-jarige eigenaar van het huis met het drugslab in de achtertuin was sinds afgelopen augustus vrij uit de gevangenis na een veroordeling wegens poging tot doodslag op de nieuwe partner van zijn ex-vrouw.

Aangehouden

De man kwam vrijdagmiddag om het leven na een voorval in de schuur achter zijn woning. Ook een 48-jarige plaatsgenoot kwam daarbij om. In de schuur was een amfetaminelab ingericht. Door onbekende oorzaak - de recherche doet nog onderzoek naar de feitelijke toedracht - kwam er koolmonoxide vrij dat de twee mannen inademden. Daarbij kwamen ze in levensgevaar. Reanimatie in de achtertuin mocht uiteindelijk niet meer baten voor het tweetal. Zij overleden vrijdagmiddag.