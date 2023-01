Dode in tuin Hoorn: man (37) was dag eerder als vermist opgegeven, had ‘zwart voorwerp in rug’

De overleden persoon die maandagmiddag werd aangetroffen de Hoornse wijk Kersenboogerd-Zuid, is een 37-jarige man. Agenten vonden het slachtoffer omstreeks 14 uur in de tuin van een woning aan de Boedijnhof, meldt de politie.

De dertiger was zondag volgens haar als vermist opgegeven. De politie sloot na het aantreffen van het lichaam de omgeving af en startte een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Dat gebeurt alleen bij aanwijzingen van een misdrijf.

Volgens NH Nieuws lag het slachtoffer vermoedelijk al sinds oudejaarsavond met een mes in zijn rug in de achtertuin. Een buurtbewoonster zag de man naar eigen zeggen vanuit de bovenste verdieping van haar woning. ,,Hij zat in een tuinstoel en lag voorovergebogen op een tafel. Hij had een zwart voorwerp in zijn rug. Ik kon het niet heel goed zien maar het leek op een mes”, verklaarde ze op voorwaarde van anonimiteit.

Een buurman die uitkijkt op de bewuste tuin, zag het lichaam eveneens. Een agent waarschuwde hem na de vondst van het lichaam dat hij de gordijnen voor zijn zolderraam niet moest openen maar de man deed dat uit nieuwsgierigheid toch en schrok flink. ,,Het verbaasde mij dat de politie geen wit laken over het lijk had gelegd”, zei hij tegen de regionale nieuwssite. ,,Het was een akelig gezicht. Zelfs rond acht uur ‘s avonds was het lichaam nog niet afgedekt. Daar ben ik wel pissig over eigenlijk.”

Zinloos geweld

De nabestaanden lanceerden vandaag een inzamelingsactie voor de uitvaart van hun dierbare. Ze noemen ook zijn naam. ‘Marvin was helaas niet verzekerd en als iemand een mooi afscheid verdient is hij dat wel’, luidt het in een toelichting. Het geld is tevens bedoeld voor de ondersteuning van zijn vrouw en dochter. Het streefbedrag is 30.000 euro. Dinsdag omstreeks 21 uur - negen uur na het begin van de steunactie - waren er al 132 donaties binnen met een totaalbedrag van 3.207 euro.

Op een zomerfoto bij de inzamelingsactie is een glimlachende man met kaalgeschoren hoofd te zien, gekleed in een wit t-shirt en spijkerbroek. Hij staat voor een houten schutting met feestvlaggetjes en omarmt zijn vrouw en dochter. Die worden vaak genoemd in de steunbetuigingen bij de donaties.

‘Dit is niet te bevatten, we spraken elkaar nog wel eens met het honden uitlaten...’, schrijft een buurtgenoot. ‘Ik kende je niet goed, van t voorbijgaan en uitgaan, hallo en gedag, maar je was altijd een aardige gozer, goedlachs’, schrijft iemand die anoniem wil blijven. ‘We gaan je missen en je music’, luidt het in een andere anonieme reactie.

De dertiger kwam volgens de familieleden om het leven ‘door zinloos geweld’. Buurtbewoners verklaarden in de oudejaarsnacht ruzie te hebben gehoord in de woning.

