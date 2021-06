Dode man (70) in Brabantse bosvilla door misdrijf om het leven gekomen: ‘Dachten dat hij op vakantie was’

Stel verstuurt baardag­amen per post naar koper, dierenpoli­tie grijpt in

9 juni De dierenpolitie heeft in een woning in IJmuiden acht baardagamen, een hagedissoort, gered die per post naar potentiële kopers zouden worden gestuurd. Een van de beesten zat al in een afgesloten pakketje, klaar om verzonden te worden. Dat werd ternauwernood voorkomen. De eigenaren worden verdacht van dierenmishandeling.