Dode man gevonden bij pand kinderdagverblijf in Oldenzaal: ‘Het is een enge gedachte’

De politie onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot bij het pand van een kinderdagverblijf aan de Vondellaan in Oldenzaal. Over de identiteit van het mannelijk slachtoffer en over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Sinds 10.30 uur vanochtend is de politie bezig met onderzoek in het pand van kinderdagverblijf Kiekeboe aan de Vondellaan. Ook in de speeltuin buiten bij het kinderdagverblijf wordt onderzoek gedaan. Een auto met Duits kenteken wordt eveneens onderzocht.

Drugs

Een bewoonster van het appartementencomplex naast het kinderdagverblijf vertelt dat ze de desbetreffende auto zondagavond al heeft zien staan. „Toen ik tegen kwart voor acht naar mijn werk ging stond de auto er al. Ik zei nog tegen mijn man dat ik het een rare plek vond, maar ik heb er verder ook geen aandacht meer aan besteed", zegt ze, terwijl ze met haar handen in de tuinaarde wroet. „Er wordt hierachter op het pad wel eens in drugs gedeald en dacht dat het daarmee te maken had. Toen we hier vijf jaar geleden kwamen wonen hadden we daar veel overlast van en hebben we zelfs een gesprek gehad met de wijkagent. De overlast is minder geworden, maar het blijft hier af en toe wel onrustig in de buurt”, zegt de Oldenzaalse.

De politie doet onderzoek in de speeltuin van kinderdagverblijf Kiekeboe.

Materiaalhok

Haar buurvrouw heeft vanuit haar appartement op de begane grond zicht op de plek waar de forensisch arts en technische recherche aan het eind van de middag nog steeds onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de man. De plekken waar de politie onderzoek doet zijn met witte schermen afgezet. Volgens de bewoonster van het appartementencomplex is de man gevonden in een hok van Kiekeboe waar fietsen staan en speelgoed ligt opgeslagen. Ze zag vanuit haar woonkamer hoe twee agenten rond 10.30 uur naar het terrein van Kiekeboe renden.

Quote Het is een enge gedachte, want je weet niet of het om een kind gaat Buurtbewoner

„Al snelden volgden er meer. Het is een enge gedachte, want je weet niet of het om een kind gaat”, zegt ze met een bedenkelijke uitdrukking op haar gezicht. „De politie zei al snel dat dat niet geval was. Ze zijn nog wel bij ons aan de deur geweest om te vragen of we iets gezien of gehoord hebben. Wij slapen op dertig meter afstand van dat hok. Het raam stond open. Als het buiten lawaaierig is dan merk je dat echt wel, maar we hebben helemaal niets gehoord.”

De politie onderzoekt onder meer een Duitse auto die bij het pand staat.