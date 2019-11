Dode man gevonden op terrein Taskforce tegen georganiseerde criminaliteit, politie vermoedt misdrijf

Er is donderdagochtend een dode man gevonden aan de Fuutlaan in Eindhoven. De politie houdt rekening met een misdrijf en kwam ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam lag achter een pand van de Taskforce, dat onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit.

Het lichaam van de man werd rond 06.45 uur gevonden aan de kant van het spoor. Het pand waar het lichaam werd gevonden wordt bezet door Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, het Regionaal Informatie Expertise Centrum. In het desbetreffende gebouw delen overheidsinstanties informatie met elkaar in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning. In de nachtelijke uren is de locatie een bekende hangplek van onder andere daklozen.

Volgens de politie werd de overleden man onder verdachte omstandigheden aangetroffen. ,,Er zijn verschillende indicaties die wijzen op een misdrijf. ” Het is niet duidelijk of de dood van de man iets te maken heeft met de Taskforce of het RIEC. Donderdagavond was nog niet duidelijk of het om een misdrijf gaat.

Omgeving afgesloten

Omstanders werden door de politie op zeker 100 meter afstand gehouden. Er waren verschillende agenten en forensisch rechercheurs aanwezig. Ook werd er een witte tent geplaatst om het gevonden lichaam af te schermen en rechercheurs de ruimte te geven om in alle rust te kunnen werken. Rond 14.00 uur werd het lichaam meegenomen en verdwenen de tenten. De Fuutlaan werd tussen de Kievitlaan en de Uiverlaan tijdelijk afgesloten voor onderzoek.

Overlast van junks en zwervers

Volgens omwonenden kampt het gebied geregeld met overlast van zwervers en junks, al is dat de laatste jaren verminderd. De daklozen trekken van de dagopvang in de buurt Tongelre naar de nachtopvang in het centrum. Zij zouden volgens buurtbewoners via een route langs het spoor bij de Fuutlaan lopen. Op het bedrijventerrein tussen de vindplek van het lichaam en het spoor hangen in de avond en nacht vaak mensen rond, daklozen overnachten er weleens in tentjes. Omwonenden bellen daar geregeld over met de autoriteiten. Die zouden volgens de buurt te weinig doen om het gebied veiliger te maken.

Of de aanwezigheid van daklozen iets te maken heeft met de vondst van het lichaam, is nog onduidelijk. De politie kan daar niks over zeggen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Omwonenden hebben afgelopen nacht verder niks verdachts gezien.

Veiligheid aan de Fuutlaan

Tjerk Langman, raadslid voor de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, liet via Twitter weten dat hij in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag nog vragen heeft gesteld over de veiligheid aan de Fuutlaan. ,,Alle incidenten bij elkaar opgeteld is de Fuutlaan een onveilige en ongure plek. Dat moet worden aangepakt”, laat het raadslid via Twitter weten. ,,Burgemeester Jorritsma wilde hier niet op ingaan omdat ‘er nooit mededelingen gedaan over veiligheidskwesties'. Hopelijk volgt er nu actie.”

Identiteit slachtoffer

De politie meldde rond 12.50 uur te weten wie het slachtoffer is, maar de identiteit moet nog met zekerheid worden vastgesteld.

Volledig scherm De geplaatste witte tent aan de Fuutlaan in Eindhoven. © Bert Jansen