Dode man ligt al dagen in uitgebrande flat, hoe kan dat?

Mark (25) is verslaafd aan neusspray: ‘Als ik het niet gebruik, voelt het alsof ik dood ga. Alsof ik stik’

17:12 In het Diakonessenziekenhuis in Utrecht komen elke week drie of vier patiënten bij de KNO-artsen langs met ‘otrivinisme’, ofwel: een verslaving aan neusspray met het bestanddeel xylometazoline of oxymetazoline. Dat zijn bijna 200 mensen per jaar.