Dode na schietpartij in Den Haag

In de Jan van Riebeekstraat in Den Haag heeft vanmiddag een schietpartij met fatale afloop plaatsgevonden. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd, maar kon niet meer worden gered. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden via het telefoonnummer 0900 8844.