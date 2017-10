Dode vrouw en kind gevonden in woning Haren, man opgepakt

Si­ga­ret­ten­fa­bri­kant moet hulp aan verslaafde ophoesten

8:48 Tabaksproducenten moeten een klein deel van hun omzet in Nederland gaan steken in een fonds om rookverslaafden te helpen en tabaksgebruik te ontmoedigen. Volgens een plan moeten ze straks ongeveer 40 miljoen per jaar storten in een ‘Verslavingsfonds roken’. Dat voorstel doen de Stichting Rookpreventie Jeugd en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.