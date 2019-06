Dode walvis komt haven van Vlissingen binnen op schip

Doodsoorzaak

Medewerkers van de Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde zijn ter plaatse om meer onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de walvis. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de walvis door een aanvaring om het leven is gekomen of dat het dier ziek was en een natuurlijke dood is gestorven. Verder zal onderzoek moeten aantonen hoe lang het dier al dood is en wanneer het dier voor het laatst had gegeten.