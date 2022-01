Dodelijk slachtoffer bij ongeluk in Zeeland: auto breekt in twee stukken en vliegt in brand

Een auto is vanavond in vlammen opgegaan na een ernstig ongeval in Terneuzen. Hierbij is één persoon om het leven gekomen. Een ander is zwaargewond geraakt, zo meldt de politie.

De auto vloog rond 20.00 uur in brand bij een bocht van de Rooseveltlaan, vermoedelijk na een botsing met een boom. Vrijwel direct werden de brandweer, de politie en meerdere ambulanceteams opgeroepen. Later werd ook de Rotterdamse traumahelikopter gealarmeerd, maar die werd uiteindelijk niet meer ingezet.

Het voertuig, dat in twee stukken brak, stond al snel volledig in lichterlaaie. Naast een tankautospuit van de brandweer is vanaf de post Mauritsfort ook een haakarmvoertuig met hulpverleningscontainer naar de locatie van het ongeval gestuurd. Het dodelijke slachtoffer overleed ter plekke. De zwaargewonde is per ambulance naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht.