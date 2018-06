Dodelijk slachtoffer Pinkpop was muziekliefhebber Gilles (35): 'Iedereen is kapot'

Het slachtoffer dat vanochtend is overleden na een aanrijding op Pinkpop, is een 35-jarige man uit Heerlen: Gilles Boux de Casson. Hij werkte als vrijwilliger bij Bureau Pinkpop en voor poppodium de Nieuwe Nor. ,,We zijn verslagen", zegt de directeur.

​,,Iedereen is kapot, het is heel tragisch", zegt Johan de Niet. Hij is directeur van Poppodium de Nieuwe Nor in Heerlen, waar Gilles Boux de Casson werkte. ,,Gilles was vrijwilliger bij ons, absoluut een groot muziekliefhebber, die zelf ook muziek maakt", vertelt De Niet over Gilles. ,,Vooral een liefhebber van gitaarmuziek. Een heel vrolijke jongen."

De directeur is zich naar eigen zeggen 'kapot geschrokken' en noemt de aanrijding 'onvoorstelbaar'. Gilles werkte al zeker zes jaar als vrijwilliger bij de Nieuwe Nor en daarnaast voor Bureau Pinkpop. Dat bureau levert volgens De Niet 'altijd zo'n dertig vrijwilligers aan' die diensten draaien op het festival in Landgraaf. ,,In ruil daarvoor mogen ze ook naar het festival."

'Niet te geloven'

Volgens De Niet was Gilles op het moment van het ongeluk klaar met werken. ,,Ze stonden nog even te kletsen toen die bus eraan kwam. Schijnbaar is die heel hard op de mensen ingereden."

De baas van het Heerlense poppodium vangt Gilles' collega-vrijwilligers op. En vanavond is er een besloten bijeenkomst, ter nagedachtenis aan Gilles. Kees van den Berg, hoofd programmering en marketing van de Nieuwe Nor, vult aan: ,,De vrijwilligers zijn op dit moment samen en zoeken steun bij elkaar. Er zijn mensen dichtbij bij het ongeluk aanwezig geweest. Eén vrijwilliger heeft het zien gebeuren.''

Kees van den Berg kent Gilles als 'een heel enthousiaste vrijwilliger'. ,,Hij was altijd vrolijk.'' Volgens hem kunnen heel veel vrijwilligers 'nog niet bevatten wat er is gebeurd'. ,,We proberen er te zijn voor elkaar.'' Volgens Johan de Niet heeft het ongeval 'heel veel impact op onze mensen'. ,,Het is voor ons echt een groot verlies. Het komt nu wel heel dichtbij zoiets.''