Dodelijke aanrijding in Ede, vrouw reed vermoedelijk opzettelijk over slachtoffer

Voor de begrafenis? Die oorbel rukten ze er gewoon uit

Gaat het over de vissersoorbel, dan is er altijd wel een die weet te vertellen: ‘Wist je dat daar vroeger de begrafenis van werd betaald, als een verdronken visser aanspoelde?’ Mooi verhaal. Helaas is het niet waar, weten de vissers zelf ook.

19 maart