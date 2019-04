Dodelijke slachtoffers crash A12 komen uit één familie, een van hen ging trouwen

Het fatale ongeluk is als een harde klap aangekomen. ,,Heel heftig. Het waren bekende jongens in de Turkse gemeenschap. Iedereen kende ze wel”, zegt Tahsin Cetinkaya van de Turks-Islamitisch Culturele Stichting Den Haag. Het gaat om twee broers en een neef uit één familie met Turkse wortels uit Zoetermeer en Den Haag: Yunus Igdir (16), Emre Igdir (18) en Mohammed Igdir (21). Het vierde slachtoffer is een zwager, die binnenkort zou trouwen. ,,De hele Turkse gemeenschap is in rep en roer. Het nieuws gaat snel rond.”

Hennafeest

Het viertal was onderweg van een hennafeest, een ceremonie die gehouden wordt voor de bruiloft. Dat feest had de komende dagen plaats moeten vinden. ,,Dat eindigt nu in zo’n drama”, aldus Cetinkaya. Kennissen en vrienden van de familie zijn nu druk bezig met het regelen van de uitvaart. ,,Zo hoort dat in de Turkse gemeenschap. De ouders en directe familie kunnen dan in alle rust het verlies verwerken.”



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Volgens getuigen reed de auto met het viertal door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail aan, waarna de wagen achter de vangrail op de zijkant terechtkwam.



