Dodelijke spoorovergang Zenderen gaat op slot voor auto’s: maar waarom nu pas?

Voetgangers en fietsers kunnen voorlopig nog wel de rails op Het Vlier oversteken. De gemeenteraad van Borne neemt dit jaar een besluit over volledige opheffing van deze levensgevaarlijke overgang. Dan mag ook loop- en rijwielverkeer er niet meer over. „Het was de bedoeling dat de overgang over twee weken zou worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat zat al in de planning”, aldus Nadèsch Kuipers van de gemeente Borne. „Maar door het ongeluk zijn we ingehaald door de actualiteit en is dit vervroegd.”