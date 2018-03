Doden crash Helmond zijn jonge Roemenen die in Duitsland woonden

UpdateBij de zware crash van maandagmiddag op de N270 tussen Helmond en Deurne zijn een vrouw van 24 en vier mannen van 27 tot 37 jaar om het leven gekomen. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het gaat om Roemeense arbeidsmigranten die verbleven in het Duitse Goch, over de grens bij Nijmegen, bevestigt hun werkgever.

De bestelbus is eigendom van de Horizon Groep in Velp, een uitzendbureau voor onder meer de vleesindustrie. De andere inzittenden van de bestelbus, twee mannen van 36 en een vrouw van 49, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Ook de 48-jarige bestuurder van de vrachtwagen uit Heusden die betrokken raakte, hield zware verwondingen aan de crash over.

Of zij nog in levensgevaar zijn, kon de politie niet zeggen. In de loop van de dag komt de politie vermoedelijk met meer informatie over de toedracht van de aanrijding.

Verbijstering

De Horizon Groep heeft met verbijstering kennisgenomen van het dodelijke ongeluk. De vijf slachtoffers die om het leven kwamen waren in dienst bij het Gelderse detacheringbureau. ,,We zijn lamgeslagen.”

Het bedrijf heeft hoogstpersoonlijk de familie van de slachtoffers in Roemenië op de hoogte gesteld van het trieste nieuws. “Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt woordvoerder Miranda Vos. Volgens haar zijn alle collega’s inmiddels op de hoogte gebracht van het ongeluk.

,,Sommigen hadden goed contact met de slachtoffers of waren zelfs familie”, aldus Vos. Het bedrijf weet niet hoe het met de werknemers is die zwaargewond in het ziekenhuis liggen. Ziekenhuizen geven alleen info over patiënten aan familieleden.

Frontaal

Volledig scherm Het ongeval vond plaats op de N270, op het wegdeel van Helmond in de richting van Deurne. Door nog onbekende oorzaak botste het busje frontaal op de vrachtwagen. De politie onderzoekt wat er mis is gegaan.



Gemeenten en provincie Brabant erkennen dat delen van de N270 onveilig zijn, en dat er maatregelen moeten worden genomen. Deze weg is op plekken vrij smal, er staan aan weerszijden bomen langs, er is veel (langzaam) landbouwverkeer en er zijn onoverzichtelijke gelijkvloerse kruisingen.

,,Op bepaalde plekken wordt de weg verbreed, komen parallelwegen en verkeerslichten. Op het deel waar het ongeluk gebeurde, loopt er op dit moment een studie wat voor maatregelen er genomen kunnen worden om de doorstroom te verbeteren. Maar daar nemen we ook zeker de verkeersveiligheid in mee. Daar zal zeker nu extra kritisch naar gekeken worden'', aldus de woordvoerster.