Doden in woning Den Bosch zijn 60-jarige bewoner en zijn 58-jarige vrouw

Video 'Veroordeelde Joego­sla­vië­tri­bu­naal Praljak sterft na innemen gif'

14:50 Slobodan Praljak (72) is vanmiddag overleden nadat hij bij het horen van zijn straf in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gif innam. Dat stelt de Kroatische staatstelevisie. Praljak kreeg vanmorgen zijn straf in hoger beroep. Daarop werd de zitting geschorst. De rechtszaal is inmiddels een plaats delict geworden waar de politie onderzoek doet.